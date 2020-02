L’avenant d’ajustement de la convention sectorielle entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le Syndicat national des biologistes de libre pratique, a été signé, vendredi, pour une année supplémentaire, au siège du ministère des Affaires sociales.

Cette convention prévoit l’augmentation progressive des honoraires des biologistes de libre pratique et la préparation d’un deuxième accord d’une durée de six ans en vue d’améliorer les services fournis aux affiliés sociaux sans augmentation des tarifs, a indiqué le directeur général de la sécurité sociale, Kamal Madouri.

Madouri a rappelé à cet égard que suite à plusieurs rounds de négociations, une série d’avenants d’ajustement ont été signés avec les structures syndicales représentatives des différents prestataires de services sanitaires contractants. Il s’agit du Syndicat tunisien des médecins du secteur privé, du Syndicat des médecins dentistes de libre pratique et du Syndicat des cliniques privées.

Objectif: éviter le vide juridique résultant de la fin d’une première période transitoire d’une année, suite à l’expiration des délais de la convention sectorielle, et ce en vue d’assurer la continuité des services sanitaires.

Le responsable a annoncé à cet effet qu’il a été convenu avec tous les partenaires sociaux, d’engager de nouvelles négociations, dont la date n’a pas été encore fixée afin d’examiner la possibilité d’augmenter le plafond autorisé pour les affiliés sociaux au titre des maladies courantes, d’améliorer le panier de services fournis par la CNAM et d’élargir la liste des opérations chirurgicales et des maladies totalement prise en charge, etc.

Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a affirmé à cette occasion, l’importance de cet accord, qui a été “l’aboutissement d’une série de concertations avec le syndicat national des biologistes de libre pratique.

Il a ajouté que cet accord intervient dans le cadre d’une série d’accords conclus par son département avec un certain nombre de prestataires de services sanitaires du secteur privé, en attendant d’entrevoir une formule pour “contourner le point de discorde avec le syndicat tunisien des pharmaciens d’officine, en vue de conclure un accord entre les deux parties, a-t-il affirmé.

Pour sa part, le secrétaire général du syndicat national des biologistes de libre pratique Rabah Blibech a estimé que l’accord constitue une étape importante pour permettre à l’affilié social de continuer à bénéficier du traitement, en particulier, des analyses médicales dans les laboratoires privés conventionnés avec la CNAM.

Cet accord permettra, selon Blibech, une augmentation progressive du pourcentage de remboursement par la CNAM des dépenses au profit des prestataires de services sanitaires.