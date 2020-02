L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat réclame la neutralité ” absolue ” du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Dans un communiqué rendu public, vendredi, l’Observatoire a appelé à désigner à la tête de ce département, une compétence nationale spécialisée dans ce domaine “loin de toute suspicion d’appartenance partisane”.

Selon l’Observatoire, le gouvernement avait imposé, ces dernières années, à la tête de ce département ministériel, un dirigeant au sein d’un parti politique, ce qui rend, selon ses dires, les données personnelles et les conversations téléphoniques et électroniques sous le contrôle d’un parti politique particulier.

Ceci va à l’encontre des dispositions de l’article 24 de la Constitution qui prévoit que “L’Etat protège la vie privée et l’inviolabilité du domicile et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles, a dénoncé l’Observatoire dans le même communiqué.

Le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh devra présenter aujourd’hui à 18h00, au président de la République, Kais Saied, le bilan final de ses concertations avec les partis et les blocs parlementaires associés aux concertations sur le futur gouvernement.