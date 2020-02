Le parti Qalb Tounès n’a pas encore tranché la question du vote de confiance à l’équipe qui sera présentée par Elyès Fakhfakh, a indiqué Hatem Mliki, président du bloc parlementaire du parti à l’Assemblée, ajoutant que tous les scénarios restent possibles.

“Le parti, qui a déjà décidé de ne pas participer au prochain gouvernement, attend que Fakhfakh dévoile sa formation gouvernementale”, a-t-il déclaré, jeudi 13 février, à l’agence TAP.

Mliki a, par ailleurs, fait savoir que le bureau politique de Qalb Tounès se réunira en fin de journée pour examiner encore question et prendre une décision définitive à ce propos.

Mardi dernier, le président de Qalb Tounès, Nabil Karoui, avait déclaré que la position de son parti est constante au sujet d’un gouvernement d’union nationale sans exclusion.

“Le prochain gouvernement devrait bénéficier du plus large soutien politique possible afin de gagner la confiance du parlement”, a-t-il estimé, à l’issue de son entretien avec Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha et président du parlement.

Karoui s’est dit étonné de voir que les discussions n’avancent pas depuis la rencontre qui l’a réunie, le 6 février, avec Elyès Fakhfakh, chargé de la formation du nouveau gouvernement, au domicile du président d’Ennahdha.

Il a fait observer que le gouvernement commence à prendre forme et que si les choix de Fakhfakh vont à l’encontre des objectifs du parti, l’alignement de son parti dans l’opposition “ne dérange pas”.

Elyès Fakhfakh présentera vendredi 14 février, au président de la République les résultats définitifs des concertations autour de la formation du nouveau gouvernement.