L’Assemblée des Représentants du Peuple a repris mercredi la séance plénière consacrée à l’examen d’un ensemble de projets de lois à caractère économique, en présence du ministre des Finances, Ridha Chalghoum et sous la présidence de la vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi.

Les députés vont examiner, au cours de cette séance, des lois organiques portant respectivement l’approbation d’un protocole d’une convention signée le 30 mars 2019 entre la République tunisienne et son homologue italienne, relatif au programme de modernisation de l’infrastructure de base et des services scolaires adressés à l’école primaire ainsi que ses deux annexes.

D’autres projets de lois concernent particulièrement l’adoption de la convention sur le transport routier international des personnes et des marchandises, signée le 20 février 2018 entre le gouvernement Tunisien et son homologue guinéen.

En plus, les députés se pencheront sur l’examen d’un autre projet de loi organique approbation de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports signée le 3 octobre 2018 entre le gouvernement tunisien et la République de Djibouti.

En outre, l’ARP examinera la convention de coopération dans le domaine du transport maritime, de la navigation et des ports maritimes commerciaux, signée le 23 mars 2017, entre la République Tunisien et son homologue soudanais, outre l’approbation de la convention signée entre la République tunisienne et le gouvernement qatari sur les services aériens entre leurs régions.