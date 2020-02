L’ARP a adopté, mardi 11 février, un projet de loi autorisant l’Etat à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et de développement (BIRD) et de la Société financière internationale (SFI).

La contribution de la Tunisie à l’augmentation du capital de la BIRD est estimée à 1 114 667 dollars et celle à l’augmentation du capital de la SFI s’élève à 1 540 000 dollars.

L’objectif de la souscription à cette troisième augmentation du capital du groupe de la Banque mondiale (BM) vise à “renforcer sa représentativité et son droit au vote, s’agissant des décisions du conseil d’administration de la BM, ainsi qu’à permettre à la Tunisie, d’accéder à des fonds supplémentaires pour le financement de nouveaux projets d’investissement, d’autant plus que notre pays trouve des difficultés, depuis 2018, pour mobiliser des ressources financières de la banque, en raison de la baisse de sa notation souveraine.

Certains députés ont soutenu, dans leurs interventions, la décision de la Tunisie de souscrire à l’augmentation de capital de ces deux institutions financières (BIRD et SFI), rappelant que la BM contribue au financement de plus de 200 projets d’investissement depuis l’adhésion de la Tunisie en tant que pays membre, au conseil des gouverneurs du groupe de la BM, le 14 avril 1958.

Le député Faycel Derbel (Ennahdha) a appelé à tirer profit du partenariat avec ces deux institutions financières, recommandant de renforcer la présence de la Tunisie dans les différentes rencontres et assemblées générales organisées par la BM et la SFI et de présenter la candidature du pays à de hauts postes au sein du groupe.

Le député Mejdi Boudhina (Parti Destourien Libre) a souligné que l’adhésion de la Tunisie en tant que membre du Conseil des gouverneurs du groupe de la BM s’inscrivait dans le cadre de la stratégie d’un Etat national, tout en espérant que “l’objectif de la souscription ne visera pas seulement l’obtention de crédits, mais aussi l’attraction des investissements et la promotion d’une bonne image de la Tunisie”.

Pour sa part, le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a relevé que le partenariat continue avec ces institutions financières, notamment, avec la poursuite des discussions et consultations sur différents projets, d’autant plus que ceux financés par la BM sont prioritaires pour la Tunisie et concernent notamment l’infrastructure, l’éducation, l’agriculture et l’enseignement supérieur.