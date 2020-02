Le projet d’installation d’un Système d’Avertissement Précoce (SAP) et d’une salle de gestion des risques dans la municipalité d’Ain Draham a été au centre d’une séance de travail, tenue mardi 11 février au siège du gouvernorat de Jendouba.

Basé sur des équipements de surveillance et de communication utilisant l’énergie solaire, le système sera mis en place en mai-juin 2020, à travers l’organisation d’opérations blanches. Il vise à prévenir les catastrophes naturelles.

Financé par les Nations unies, le projet SAP permettra de renforcer les compétences locales de la municipalité d’Ain Draham dans la gestion des catastrophes naturelles (incendie de forêt, tempête de neige, glissement de terrains). Ce système va également faciliter à la municipalité la prise de décision, de manière plus efficace et plus rapide.

Safouen Alayet, coordinateur régional pour le renforcement des compétences locales dans la lutte contre les catastrophes naturelles, souligne le souci d’impliquer les citoyens et les composantes de la société civile dans ce projet à travers la mise en place d’un système d’alerte à distance dans les zones difficiles d’accès. Des caméras de surveillance et des hauts parleurs seront ainsi installés dans les zones enclavées et sur les hauteurs stratégiques, notamment à Faj Errih.