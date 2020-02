Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné, lundi 10 février lors d’une séance d’audition organisée au Parlement par la Commission des affaires des personnes porteuses de handicap et des catégories vulnérables, qu’une banque de données détaillée et un plan inclusif des personnes porteuses de handicap seront mis en place et ce, selon les normes internationales et après la recherche des bailleurs de fonds.

Il a, en outre, ajouté que le ministère œuvre aussi à créer 3 nouvelles institutions d’accueil chargées des personnes porteuses de handicap et des adultes sans soutien dans les régions de l’Ariana ou Ben Arous, à Béja ou Jendouba et à Kasserine).

Dans ce contexte, il a signalé que le ministère des affaires sociales œuvre aussi à développer la législation tunisienne de manière à l’adapter aux conventions internationales sur les droits des personnes porteuses de handicap et à organiser des campagnes de sensibilisation pour faire connaitre le programme de placement familial des personnes porteuses de handicap sans soutien et ce, dans le cadre d’une approche juriste et non institutionnelle visant à garantir un milieu familial naturel.

Trabelsi a aussi indiqué que le ministère compte développer les compétences professionnelles et techniques des intervenants dans le domaine.