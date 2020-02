L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP), le ministère de la Justice et le Conseil de l’Europe organisent, les 13 et 14 février 2020 à la municipalité de La Kasbah, une session de formation régionale à distance (Help), au profit des experts juridiques de Tunisie, du Maroc et du Liban.

Cette session de formation qui s’étale sur trois mois, se tient dans le cadre du “projet de soutien aux instances indépendantes en Tunisie” et le programme sur “la durabilité de la gouvernance démocratique et des droits de l’Homme au Sud de la Méditerranée” et s’adresse aux magistrats, aux procureurs de la République, aux avocats et aux officiers de la police judiciaire en Tunisie, au Maroc et au Liban.

Elle a pour but de renforcer les connaissances des catégories ciblées en matière des droits de l’Homme internationaux, et de hisser leur capacité à les appliquer durant l’exercice de leur fonction, grâce à une plateforme de formation en ligne dont la teneur consiste en une compilation de cours portant sur les législations nationales appliquées aux différentes catégories professionnelles et experts juridiques, outre un programme de formation portant sur la lutte contre la traite des personnes (Help), élaboré par des formateurs tunisiens et marocains.