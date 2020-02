L’artisanat tunisien sera bientôt doté, d’un label qualité unique, qui permettra de promouvoir une culture de la qualité au sein du secteur.

La directrice de la qualité à l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), Leila Msellati, a affirmé dans une déclaration à l’agence TAP, que “ce label permettra de valoriser les productions artisanales, d’améliorer leur compétitivité sur les marchés local et extérieur et de protéger l’artisanat tunisien contre la contrefaçon et la concurrence déloyale”.

Ce label permettra par ailleurs de garantir la traçabilité des produits artisanaux, de pérenniser la compétitivité des artisans et des entreprises artisanales, de favoriser les exportations et de préserver la sécurité des consommateurs tunisien et étranger.

Toujours selon elle, une consultation nationale a été lancée, laquelle a permis de choisir une agence spécialisée pour la conception de ce label qui sera attribué à toutes les productions artisanales conformes aux normes en vigueur et aux matières premières utilisées par les artisans. Un cadre réglementaire régissant ce label sera aussi, élaboré.