La Poste tunisienne et le fournisseur de service internet BEE ont signé, mercredi 5 février, au siège social de l’Office national des postes (ONP), une convention de partenariat pour la distribution des produits BEE à travers le réseau postal.

Ce partenariat permettra aux citoyens et aux entreprises tunisiens de bénéficier des services internet BEE sur le territoire tunisien, a indiqué la Poste tunisienne dans un communiqué. Les produits BEE seront disponibles dans les bureaux de la Poste dès fin février 2020.

Les packs internet BEE proposés dans les bureaux de la Poste sont composés de la solution de paiement digital “D17” en conformité avec la stratégie nationale de decashing, ainsi que d’autres canaux digitaux (QR code, Internet…).

Le président directeur général de la Poste tunisienne, Jawher Ferjaoui, souligne que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’engagement sociétal et dans le tissu techno-économique de la Poste tunisienne visant à généraliser les services internet et l’accès aux nouvelles technologies à tous les citoyens dans toutes les régions du pays .

Le directeur général de BEE, Karim Laabidi, dira, de son côté, que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et d’expansion de BEE.

Cela permettra, selon lui, d’améliorer la proximité de son entreprise dans les régions à l’intérieur de la Tunisie et de renforcer ainsi sa présence sur le marché et fournir plus de solutions de paiement digital.

La convention a été signée par Jawher Ferjaoui, PDG de la Poste tunisienne, et Karim Laabidi, DG de BEE.