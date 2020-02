Un collectif de la société civile vient d’adresser une lettre au chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, dans laquelle, il l’exhorte à intégrer la lutte contre le changement climatique au cœur des priorités du prochain gouvernement et de l’inscrire dans le budget de l’Etat.

Dans cette lettre publiée mercredi, ce collectif composé notamment de scientifiques, académiciens, experts, étudiants, jeunes, citoyens et militants environnementaux s’est dit ” profondément inquiet et déçu ” à l’égard de la marginalisation de la crise climatique par les gouvernements précédents.

Il a, à ce titre, appelé le chef du gouvernement désigné, à la nécessité de déclarer l’urgence climatique en Tunisie, d’intégrer les mesures de lutte contre le changement climatique dans les politiques, les stratégies et les plans nationaux et d’opérationnaliser l’Unité de Gestion par Objectif au sein du Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement.

Et de souligner également l’impératif d’instaurer l’Instance Constitutionnelle de Développement Durable et des Droits des Générations Futures et d’accroître les actions climatiques notamment en matière d’adaptation.

” La Tunisie demeure fortement vulnérable face aux effets ingérables et dévastateurs du changement climatique qui sont déjà ressentis sur les secteurs clés et vitaux dont les ressources en eau, l’agriculture, les écosystèmes et qui sont appelés à s’intensifier dans le futur. Si rien n’est entrepris, la crise climatique exposera notre société, nos écosystèmes et par conséquent notre économie, à de graves risques pouvant entraîner des conséquences ingérables “, alerte le collectif.

Les signataires de la lettre ont, dans ce contexte, appelé à appliquer les dispositions de la constitution tunisienne qui mentionnent ” explicitement ” et ” à deux reprises ” le principe de ” sécurité climatique “, estimant, qu’il demeure utopique d’atteindre les objectifs du développement durable en Tunisie en l’absence d'” un sursaut politique à la hauteur des enjeux”.

Pour la première fois dans le rapport annuel sur les risques mondiaux publié ce mardi, en marge du Forum Economique Mondial de Davos, le changement climatique a été considéré comme le risque à long terme le plus important auquel le monde est confronté.