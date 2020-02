L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wang Weinbin, a annoncé que 20471 personnes en Chine sont atteintes d’une pneumonie aiguë résultant du Coronavirus d’après un dernier bilan arrêté le mardi 4 février à 14H30, heure chinoise.

Lors d’une conférence de presse organisée, mardi, au siège de l’ambassade de Chine à Tunis, Weinbin a affirmé que 16 cas d’atteinte par le Coronavirus ont été enregistrés chez les étrangers résidant en Chine. Deux d’entre eux se sont rétablis, a-t-il dit, soulignant que le reste des cas affichent un état de santé stable tout en étant maintenus en quarantaine pour recevoir un traitement approprié.

L’ambassadeur chinois a souligné à cet effet que la plus grande priorité de la Chine à l’heure actuelle “est d’empêcher la propagation de ce virus à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ajoutant que Pékin mobilise la totalité de ses moyens pour garantir la sécurité de ses citoyens et des communautés étrangères résidant en Chine, soulignant que les fonds alloués à cet effet se sont élevés à 6 milliards de dollars jusqu’à hier lundi.

La Chine fournit également toutes les informations préventives dans plusieurs langues et a eu recours à la traduction des recommandations liées à la prévention contre le Coronavirus émanant du centre chinois de lutte contre les maladies, à plusieurs langues, dont l’anglais, le français, le russe, l’allemand, le japonais et le coréen.

Wang Weinbin a mentionné à cet effet les mesures préventives prises en Chine depuis l’apparition de cette épidémie, dans le but d’empêcher sa propagation. Il s’agit de la fermeture temporaire des aéroports et des gares reliant Wuhan à d’autres villes, la réduction au maximum du nombre d’activités de masse et la prolongation des vacances scolaires de printemps, notant que ces mesures ont donné des résultats positifs et permis de maintenir sous contrôle l’épidémie dans la ville de “Wuhan”.

Le diplomate chinois a indiqué à cet égard que la Chine vient d’ériger deux hôpitaux dédiés au traitement des personnes atteintes par le Coronavirus en l’espace de 10 jours, grâce auxquels les patients y sont soumis à un plan de traitement spécifique à chaque cas, à titre gratuit.

“Plus de 7 000 cadres médicaux et paramédicaux ont été dépêchés dans la province de Hubei pour contribuer aux interventions visant à lutter contre l’épidémie. La Chine a également commencé à développer des vaccins contre ce virus”, affirme Weinbin.

L’ambassadeur a souligné que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’a pas avancé de proposition à l’heure actuelle quant au rapatriement des ressortissants étrangers atteints du virus vers leur pays, notant que la Chine fournira la coopération nécessaire aux pays qui souhaitent évacuer leurs ressortissants, conformément aux pratiques internationales et aux lois chinoises en vigueur.

Et l’ambassadeur chinois de conclure: “La Chine exprime ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple tunisiens pour leur soutien et leur compréhension, lors de cette période critique que traverse la Chine, qui ne durera pas longtemps et n’affectera point la coopération bilatérale et les projets communs entre la Tunisie et la Chine “.

Lire aussi :