Le directeur des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Hammouda, a déclaré, jeudi 30 janvier 2020, que les mesures préventives engagées par le département de la santé au niveau des établissements sanitaires publics en prévention du Coronavirus, s’appliquent également sur les cliniques privées et les médecins de libre pratique.

Dans une déclaration à la TAP, Hammouda a indiqué que la Tunisie n’a enregistré aucune infection au Coronavirus parmi les voyageurs tunisiens ou étrangers, y compris ceux en provenance de Chine.

Il a ajouté qu’en plus de la tenue de réunions régulières du comité du suivi permanent du Coronavirus, le ministère assure le suivi du plan intégré qui a été développé dans l’objectif d’identifier les cas suspects, de traiter avec les patients potentiels et de mettre en œuvre le plan en question dans les différentes régions du pays.

Il a dans ce sens indiqué que plusieurs équipes du ministère se sont déplacées dans les régions afin de s’assurer de la bonne application des mesures de surveillance et de prévention contre le virus.

Hammouda a encore souligné que des études scientifiques récentes ont démontré que le Coronavirus “s’avère moins dangereux que ses prédécesseurs de la même espèce, ce qui explique, a-t-il dit, la non déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’état d’urgence sanitaire ou la suspension des voyage vers la Chine et de l’importation de marchandises chinoises, et ce grâce aux mesures draconiennes déployées par la Chine pour endiguer la propagation de l’épidémie”, selon lui.

Il a ajouté que le taux de mortalité du nouveau virus qui est apparu à la date du 31 décembre 2019 dans la province de Wuhan, n’as pas dépassé les 2% jusqu’à présent, ce qui le rend moins dangereux que ses prédécesseurs à l’instar du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) (3%) et le Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (20%).

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé 7 711 cas confirmés de pneumonie due au Coronavirus dans 31 régions, outre le décès de 170 personnes à cause du virus.

Depuis l’apparition du Coronavirus en Chine, le ministère tunisien de la Santé a élaboré un plan préventif contre ce virus en équipant les aéroports, les ports et les postes frontaliers, de caméras thermiques servant à identifier les cas suspects et en prenant une série de précautions à l’égard des arrivées en provenance de Chine et des patients potentiels.

Les caméras thermiques permettent de contrôler la température des passagers et de détecter la fièvre, l’un des signes du coronavirus. Les cas suspects sont transférés dans une salle isolée pour vérifier leur état de santé et effectuer les analyses nécessaires dans un laboratoire de référence aménagé à cet effet par le ministère de la Santé.