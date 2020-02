Kaïs Saïed et Abdemadjid Tebboune, respectivement présidents tunisien et algérien, ont appelé à de nouvelles perspectives de développement des relations bilatérales dans tous les domaines entre les deux pays.

Dans une déclaration commune publiée lundi 3 février au lendemain de la visite d’Etat effectuée par Kaïs Saïed en Algérie, les deux chefs d’Etat ont mis en avant la convergence des vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Ils ont exprimé leur satisfaction du niveau privilégié atteint par les relations bilatérales, soulignant le besoin de prospecter de nouveaux mécanismes pour optimiser l’action commune et répondre aux aspirations des deux peuples.

Abordant la situation en Libye, Saïed et Tebboune ont mis l’accent sur la nécessité de parvenir à une solution libyo-libyenne sans ingérence étrangère et à consolider le rôle des pays du voisinage, la Tunisie et l’Algérie en particulier, dans le règlement de la crise libyenne.

Concernant la cause palestinienne, ils ont insisté sur la consécration du droit des Palestiniens à un Etat indépendant basé sur les frontières de 1967 avec Al Qods-Est pour capitale, conformément à la légalité internationale et à l’initiative de paix arabe.

Les deux parties ont par ailleurs mis en avant l’importance de revigorer l’édifice maghrébin et d’impulser l’action commune et convenu de poursuivre la coordination des positions et la concertation sur les questions régionales et internationales.

Le président algérien a décerné à Kaïs Saïed la médaille “El Athir”, la plus haute distinction de l’Ordre du mérite national.

La visite de Kaïs Saïed en Algérie est la première (proprement dite) à l’étranger depuis sa prise de fonction en octobre dernier, à l’exception de son déplacement à Mascate pour présenter ses condoléances suite au décès du sultan Qabus.