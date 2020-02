Le président algérien a annoncé, à l’occasion de la visite du Président Kais Saied, la décision de placer un fonds de 150 millions de dollars américains (l’équivalent de 426 millions de dinars tunisiens), à la Banque centrale tunisienne (BCT), “en considération de la situation financière difficile que la Tunisie traverse”.

Tebboune a, également, affirmé la poursuite de la facilitation de l’approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel et en carburant, “en attendant qu’elle puisse s’acquitter de ses engagements”.

Les deux parties, a indiqué Tebboune, ont examiné les moyens de développer les zones frontalières dans les deux pays et de renforcer la complémentarité économique. Les décisions annoncées par les deux présidents tunisien et algérien seront activées, lors d’une visite de haut niveau que Tebboune compte effectuer en Tunisie, après l’installation du nouveau gouvernement.

En 2014, l’Algérie avait accordé à la Tunisie une assistance financière de 250 millions de dollars. Il s’agit d’un dépôt de 100 millions de dollars entre la BCT et la Banque d’Algérie, un prêt de 100 millions de dollars entre les gouvernements tunisien et algérien et un don algérien de 50 millions de dollars à la Tunisie.