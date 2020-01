La Tunisie et la Suisse ont signé, jeudi 30 janvier 2020, deux accords de deux dons d’un montant global de 5,8 millions de francs suisses (environ 17 millions de dinars), destinés au financement du secteur textile et de la 2ème phase du projet PAMPAT qui vise la promotion des produits du terroir.

Le premier don (1,5 million de francs suisses, soit 4,5 millions de dinars), permettra de financer le programme global pour le Textile/Habillement (GTEX-Tunisie) qui constitue la suite du Projet d’Appui à la Compétitivité de la chaîne de valeur du secteur Textile/Habillement (COM-TEXHA).

Concrètement, il s’agit de fournir l’appui technique aux structures chargées de soutenir les entreprises opérant dans ce secteur et d’apporter l’appui technique aux PME opérant dans le secteur pour leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés.

Le deuxième don (4,1 millions de francs suisses, soit 12,5 millions de dinars) financera le projet PAMPAT 2 qui s’étale sur 5 ans (2020/2024) et visant à promouvoir davantage la filière de la figue de barbarie et à appuyer trois nouvelles filières, à savoir les dérivés des dattes, les tomates séchées et les grenades.

Le projet PAMPAT 2 sera mis en œuvre par l’ONUDI en collaboration avec les ministères de l’industrie et des PME et de l’agriculture et prévoit des partenariats avec l’Institut Suisse de la Propriété Intellectuelle (IPI), le Programme Suisse de Promotion des Importations (SIPPO) et la Fondation Rurale Interjurasienne (FRI).

Ces accords ont été signés par le ministre des Finances et du Développement par intérim, Ridha Chalghoum, et l’ambassadeur de la Suisse à Tunis, Etienne Thévoz.

Chalghoum a rappelé que ces deux dons ciblent deux secteurs prioritaires, à savoir le textile et l’agriculture, ajoutant que le projet PAMPAT 2 favorisera l’accès des produits tunisiens de terroir à de nouveaux marchés et permettra de résoudre la question de la surproduction.