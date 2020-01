L’objectif de la Fédération nationale de l’artisanat est de permettre à un maximum de jeunes artisans et artisanes, outre les entreprises opérant dans ce secteur, à la foire “Artigiano in Fiera”. A souligner que c’est le plus important Salon de l’artisanat au monde qui accueille plus de 1,3 million de visiteurs. C’est ce qu’a déclaré le président de la Fédération, Salah Amamou.

“L’objectif de la participation tunisienne est de valoriser le potentiel artisanal tunisien et de promouvoir la destination tunisienne”, a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse tenue mercredi 29 janvier 2020.

Il a rappelé que la direction de la foire envisage la mise en ligne d’une plateforme pour commercialiser les produits artisanaux des pays participants pour permettre aux artisans tunisiens de faire connaitre leurs produits et créations.

La Fédération appelle également l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le CEPEX à participer à la foire.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, a souligné que cette foire permettra de faire connaitre les artisans et les artisanes tunisiens, ainsi le produit tunisien de haute qualité.

Le directeur de la foire “Artigiano in Fiera”, Antonio Intiglietta a noté que la foire qui est l’un des principaux salons de l’artisanat, vise à favoriser des contacts entre les visiteurs et les artisans et de partager les expériences.