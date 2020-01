La joueuse de tennis Tunisienne, Ons Jabeur (77e mondiale) qui est devenue la première joueuse arabe de l’histoire à se qualifier en quarts de finale d’un tournoi de Grand Chelem suite à sa victoire dimanche à l’aube à Melbourne, face à la Chinoise Qiang Wang (29e) par deux sets à zéro (7-6 / 6-1) à l’Open d’Australie, affrontera mardi au prochain tour, l’Américaine Sofia Kenin (14e mondiale), qui a éliminé dimanche, sa compatriote Cori Gauff “Coco” (67e), 6-7, 6-3, 6-0.

Le meilleur résultat de Kenin (21 ans) à Melbourne était jusqu’ici le 2e tour atteint l’an dernier. En Grand Chelem, l’Américaine née à Moscou s’était hissée jusqu’en 8es de finale à Roland-Garros, la saison passée également.

Jabeur (25 ans), s’est déclaré très heureuse, d’avoir atteint pour le première fois un tableau final de Grand Chelem. “Je me suis accrochée et je savais que le tie-break était très important pour moi. Je suis très contente de la manière dont j’ai joué aujourd’hui, surtout dans le deuxième set” a-t-elle expliqué après le match.Je suis en quart de finale pour la première fois et j’essaie d’inspirer les nouvelles générations, en Tunisie, dans le monde arabe et en Afrique.

“Ce n’est pas impossible, j’y suis arrivée. Je me suis entraînée depuis l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 16 ans en Tunisie. Donc, je suis un produit 100% tunisien” a-t-elle afirmé”.

La championne Tunisienne rappelle-t-on, avait auparavant réussi l’exploit de sortir de grosses pointures mondiales, la britannique Johanna Konta (13e) en deux sets (6-4, 6-2) puis la française Caroline Garcia (46e) (6-1, 1-6, 6-3) avant de s’imposer devant la danoise (36e) qui à mis fin à sa carriere sur une défaite devant la championne tunisienne.

Résultats des huitièmes de finale (simple dames:

Ons Jabeur (TUN) bat Qiang Wang (CHN/N.27) 7-6 (7/4), 6-1.

Sofia Kenin (USA/N.14) bat Cori Gauff (USA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-0.

Ashleigh Barty (AUS/1) bat Alison Riske (USA/18), 6-3, 1-6, 6-4.

Petra Kvitova (CZE/7) bat Maria Sakkari (GRE/22), 6-7 (4), 6-3, 6-2.