Le Conseil d’Administration de la BIAT, réuni le 22 janvier 2020 a approuvé le projet d’acquisition de la société Tunisie Valeurs. Une lettre d’intention engageante a été adressée aux actionnaires de référence de la société pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dépassant 50% du capital à un prix unitaire de 18,150 DT/action.

Ce rapprochement stratégique offre un important potentiel de création de valeur pour le secteur financier, et pour le Groupe BIAT consolidant ainsi son positionnement de groupe de référence sur l’ensemble des métiers et services financiers.

L’acquisition reste subordonnée à la signature de l’ensemble de la documentation contractuelle nécessaire pour parfaire l’acquisition et l’obtention, le cas échéant, de toutes les approbations et autorisations nécessaires à sa réalisation émanant de régulateurs ou d’autorités publiques, souligne le communiqué de la BIAT.

Les deux parties projettent de conclure la transaction au cours du premier trimestre 2020. Ce rapprochement des deux institutions -BIAT et Tunisie Valeurs- s’inscrit dans le cadre du développement des métiers d’intermédiation bancaire et financière, dans le but de faire émerger un acteur spécialisé dans les opérations de haut de bilan et le financement des PME, tant en Tunisie qu’en Afrique, souligne le communiqué de Tunisie-Valeurs.

La BIAT s’engage à tenir le public informé, en temps voulu, de l’état d’avancement du processus.