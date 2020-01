Selon la Bourse de Tunis, l’encours de dépôts de l’UIB s’est élevé à 4 972,1 MTND au 31 Décembre 2019 vs 4 688,8 MTND une année auparavant. Cette hausse de dépôts de +6 % – correspondant à +283,3 MTND – résulte principalement des dépôts à vue (+80,8 MTND), des dépôts d’épargne (+105,1 MTND), des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+88 MTND) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+9,4 MTND).

– L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une augmentation de +3,3 % au 31 Décembre 2019 correspondant à un additionnel de +176 MTND, pour atteindre un encours de 5 506,4 MTND vs 5 330,4 MTND une année auparavant.

– L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 430,9 MTND au 31 Décembre 2019 vs 390,1MTND à fin décembre 2018.

– Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une

progression de +19,2% pour atteindre 703,8 MTND au 31 Décembre 2019 vs 590,5 MTND à fin décembre 2018.

– La marge d’intérêt a atteint 246,7 MTND au 31 Décembre 2019 vs 210,6 MTND à fin Décembre 2018, en progression de + 17,1%.

– La marge sur les commissions a enregistré une progression de +17,3% pour atteindre 124,1 MTND au 31 Décembre 2019 vs 105,8 MTND à fin Décembre 2018.

– Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une

progression de 5% pour atteindre 48,6 MTND au 31 Décembre 2019 vs 46,3 MTND à fin

décembre 2018.

– Le Produit Net Bancaire a progressé de +15,6% pour atteindre 419,5 MTND au 31 Décembre 2019 vs 362,7 MTND à fin décembre 2018.

– Les frais de personnel ont accusé une hausse de +13,3% au 31 Décembre 2019 pour atteindre 132,1 MTND vs 116,6 MTND au 31 Décembre 2018, en lien avec la stratégie de développement et de valorisation du capital humain dans un contexte de mutations disruptives et de transformation digitale.

– Les charges opératoires ont évolué de +13,4% à fin décembre 2019 vs fin décembre 2018 en lien avec les frais de personnel et les autres charges d’exploitation (Cotisation au fonds de garantie des dépôts bancaires, frais postaux, frais d’assurance…).

– Le Résultat Brut d’Exploitation a crû de +17,6% pour atteindre 228,2 MTND au 31 Décembre 2019 vs 194 MTND à fin Décembre 2018.

– Le coefficient d’exploitation s’est établi à 45,6% au 31 Décembre 2019 vs 46,5% à fin Décembre 2018.