Une série d’ateliers sectoriels a été lancée, mardi 21 janvier, par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035.

Le premier atelier consacré au secteur des industries électriques et électroniques a été organisé, aujourd’hui, au siège de l’UTICA. Il s’est déroulé en présence du ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani et du vice-président de l’organisation patronale, Hichem Elloumi ainsi que de responsables et professionnels du secteur.

Le deuxième atelier portant sur le secteur des industries mécaniques et métallurgiques, se tiendra le jeudi 21 janvier courant, alors qu’un troisième atelier dédié au secteur du bois et de l’ameublement, aura lieu le 29 janvier.