Elyès Fakhfakh, désigné lundi par le président de la République de former le prochain gouvernement, est né en 1972 à Tunis a une formation en ingénierie et est également spécialiste en management humain et gestion des affaires.

Diplômé d’ingénierie de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax et un master en études approfondies à l’institut national des sciences appliquées de Lyon, il est également détenteur d’un master en management obtenu à Paris.

Fakhfakh a commencé sa vie professionnelle en France où il a occupé le poste de directeur d’un projet de recherche à la société Hutchinson, spécialisée dans la production de pièces automobiles et aéronautiques. Il a ensuite été nommé directeur de production à la branche polonaise de la société.

Après son retour en Tunisie en 2006, il a occupé le poste de directeur général d’une société industrielle tunisienne spécialisée dans les composants automobiles, puis directeur général d’un groupe jusqu’à décembre 2011.

Après la révolution, il a rejoint le parti “Ettakatol démocratique pour le travail et les libertés” et conduit la campagne électorale du parti en 2011. Il a été élu président du conseil national du parti lors de son troisième congrès en 2017.

Après les élections de l’Assemblée nationale constituante, Elyès Fakhfakh a été désigné ministre du tourisme, puis ministre des finances en décembre 2012.

Fakhfakh a fondé en 2014 une société spécialisée dans le consulting, le financement des projets d’infrastructure et de valorisation des déchets dans la région de l’Afrique du Nord.

Candidat du parti Ettakatol à la présidentielle 2019, aux côtés de 25 autres postulants, il a obtenu la 16e place au premier tour (0,34 % de voix).

Elyès Fakhfakh est marié et père d’un garçon.