Un conseil ministériel restreint, tenu dans la matinée de vendredi 21 août 2020, recommande de doter en urgence les établissements hospitaliers dans les régions les plus touchées des moyens nécessaires de prévention contre le coronavirus, et de leur fournir les produits de désinfection, et les masques de prévention, outre la désinfection des établissements vitaux.

Le conseil ministériel qui était consacré au suivi de la situation épidémiologique dans les régions a souligné la mise en place d’une stratégie efficace de confinement sanitaire obligatoire basée sur le dépistage rapide et l’aménagement d’espaces appropriés de confinement.

Le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh, a appelé lors de ce conseil tenu en visioconférence avec la participation des gouverneurs de Gabès, Tataouine, Kairouan, Le Kef, Médenine et Sousse, qui ont connu une flambée des cas de coronavirus, à assurer une coordination continue avec les autorités sanitaires et la salle d’opération Covid-19.

Il a insisté sur la mobilisation des moyens logistiques et sanitaires afin de contenir la propagation du virus et l’organisation des procédures d’auto-confinement et de confinement obligatoire.

Fakhfakh a indiqué que la stratégie nationale pour la lutte contre le coronavirus repose sur la coexistence avec la pandémie, à travers les mesures de prévention sans recours au confinement total à l’instar des autres pays dans le monde.

Le conseil a auditionné plusieurs interventions sur la situation épidémiologique dans les régions les plus touchées au cours de cette période ainsi que les besoins et attentes des citoyens afin d’éviter les répercussions néfastes de la propagation du virus dans le pays.

Cette réunion a permis de déterminer les priorités d’intervention sanitaires, sécuritaires et organisationnelles requises afin de réduire la propagation de la pandémie dans ces gouvernorats.