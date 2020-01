La Tunisie a organisé la finale de la 4ème édition de la compétition d’entrepreneuriat “Open Startup Tunisia” (OST) 2020, qui a pour objectif d’encourager l’initiative entrepreneuriale et l’innovation, de former les étudiants aux objectifs du développement durable des Nations unies et de favoriser une plus grande ouverture de l’université sur l’écosystème entrepreneurial national et international.

Organisée vendredi 17 janvier 2020 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec le réseau des Centres de Carrières et de Certification des Compétences (4C), Open Startup Tunisia est une compétition de Startups au cœur d’un programme de pré-incubation regroupant des étudiants issus d’une centaine d’institutions universitaires tunisiennes de disciplines diverses, dont le commerce, l’ingénierie, l’agriculture, la médecine, architecture, etc.

Le projet gagnant de cette édition de l’OST, développé par l’équipe “ARTAQI”, consiste en une plateforme digitale permettant de relier les agriculteurs aux travailleurs à la recherche d’emploi dans ce secteur.

Les lauréats auront la chance de se rendre aux Etats Unis (New York) pour une semaine d’immersion dans l’écosystème de “Columbia Business School” et “Columbia Engineering School” et de présenter son projet dans le cadre de la “Columbia Venture Compétition”, la compétition de startups de “Columbia University” qui aura lieu en Avril 2020.

La clôture de cet événement, qui a connu la participation de 90 étudiants venant de diverses institutions tunisiennes publiques et privées, a eu lieu à la Cité de la culture de Tunis en présence de Amira Guermazi, conseillère auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, et de Donald Blome, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, ainsi que des représentants des acteurs majeurs du paysage entrepreneurial tunisien et de représentants de “Columbia University”.