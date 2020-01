A l’issue de la conférence internationale sur la Libye, qui s’est tenue dimanche 19 janvier 2020 à Berlin sous l’égide de l’ONU, Alger se dit prêt à accueillir un dialogue inter-libyen, indique APS.

A noter au passage que la rencontre de Berlin a rappelé les principes fondamentaux pour la préservation de la paix et de la sécurité dans ce pays, notamment le soutien à “l’accord politique libyen en tant que cadre viable pour la solution politique en Libye”.

Cette conférence a réuni sur la même table les cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France), ainsi que la Turquie, l’Italie, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Congo-Brazzaville -qui préside le Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la crise libyenne.

En effet, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, assure que “l’Algérie est prête à abriter ce dialogue escompté entre les frères libyens”, rappelant les efforts que son pays a déployés pour “inciter les parties libyennes à adhérer au processus de dialogue, parrainé par les Nations unies et accompagné par l’Union africaine (UA), en vue de former un gouvernement d’entente nationale apte à gérer la transition et la réédification des institutions de l’Etat libyen pour relever les défis qui se posent au peuple libyen”, écrit l’agence APS.