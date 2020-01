Le président Kaïs Saïed poursuit ses rencontres avec des candidats proposés par des partis ou des blocs parlementaires, après Fadhel Abdelkefi il a reçu Hakim Ben Hammouda et Elyès Fakhfakh.

Dans une déclaration à l’issue de l’entretien, Hakim Ben Hammouda a indiqué avoir présenté au chef de l’Etat les grands lignes de sa stratégie. D’après lui, le plus grand défi qui se pose au cours de la prochaine étape réside dans “la reconstruction du contrat social”.

Hakim Ben Hammouda a, dans ce sens, cité six grands changements qui, selon lui, doivent être opérés pour rebâtir ce contrat. Il a, à cet effet, insisté sur l’importance de la question sociale et la mise en œuvre de politiques publiques dynamiques pour une meilleure intégration économique et sociale. Il s’agit, également, d’œuvrer à la relance de l’économie et à l’impulsion des investissements.

Hakim Ben Hammouda avait occupé le poste de ministre des Finances dans le gouvernement de Mehdi Jemaa (2014). Son nom a été proposé par Qalb Tounes (38 sièges), le mouvement Echaab (15), Tahya Tounes (14) et le groupe de la Réforme nationale (15).

L’ancien ministre Elyes Fakhfakh a déclaré qu’il a présenté samedi au président de la République Kais Saied sa vision des priorités et des défis posés au pays, et ses perceptions concernant l’action et la forme du gouvernement, indique un communiqué de la présidence.

Al-Fakhfakh a précisé, qu’il a évoqué avec lui également les moyens de redonner espoir aux Tunisiens, et la formation du gouvernement afin qu’il entame son travail dans les meilleures délais, indique-t-on de même source.