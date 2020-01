Un site dédié aux législations culturelles est en cours d’élaboration et sera bientôt ouvert au public, annonce un communiqué du ministère des Affaires culturelles.

Ce projet est une initiative qui vise à renforcer la culture numérique et à répondre au besoin pressant à organiser et publier toutes les législations culturelles, indique la même source.

La création de ce site est aussi un moyen pour le ministère de “participer à la gouvernance des législations culturelles”.

Dans une première étape, plus de 300 textes de loi sont introduits dans la base de données du site. Ce projet est réalisé en coordination entre les directions concernées au sein du ministère, à savoir la direction de l’informatique et celle de la documentation et des archives. Une application web contenant toutes les données législatives en lien avec le secteur culturel sera développée dans le but de faciliter l’accès des divers intervenants aux textes de loi culturels en vigueur dans le pays.

Dans une prochaine étape, cette nouvelle plateforme web devra aussi servir d’espace pour la publication de consultations publiques autour des textes et les programmes à réaliser. La plateforme offre une multitude de services. Elle permet de consulter les cahiers des charges des services administratifs et de les télécharger ainsi que de prendre connaissance des divers décrets dans le secteur culturel.

Ce projet s’insère dans le cadre des programmes adoptés par le ministère qui indique notamment “la généralisation du droit à la culture et au savoir en matière d’art et de créativité”. Elle présente une initiative qui “permettra d’enrichir la politique culturelle et aidera à créer une dynamique dans le secteur culturel.”

Le département souligne “un projet de préservation et de sauvegarde de la culture et des archives nationales en la matière dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance.”

La publication de cette base de données des législations culturelles aura aussi pour impact de renforcer et de développer le cadre législatif des institutions culturelles et de l’action culturelle.

Elle permet une veuille citoyenne des législations en vigueur et aide à sensibiliser davantage le citoyen sur la législation culturelle en vigueur.

Le site est un moyen d’information et de communication des données législatives culturelles qui permet la sauvegarde des textes de lois en matière culturelle. Les utilisateurs auront la possibilité de naviguer dans les divers services offerts par le site.

Pour chaque branche du secteur culturel, la recherche peut être effectuée en fonction de la nature du texte de loi, la date de sa promulgation ou son numéro tel que paru au Journal Officiel de la République Tunisienne (Jort).

Outre les textes parus au Jort, les utilisateurs ont accès à toutes les nouveautés en matière des projets de loi et les conventions internationales en lien avec le secteur culturel.

Les utilisateurs auront le choix d’être informés des nouveautés sur le site, par voie électronique à travers la newsletter.