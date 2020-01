La Fédération générale de l’enseignement supérieur lance une initiative pour garantir la tenue des examens du premier semestre de l’année universitaire en cours à l’Institut supérieur des sciences humaines, Ibn Charaf, dans les délais impartis, après le retard causé par des divergences entre le Conseil scientifique et les étudiants de cet Institut. C’est ce qu’a indiqué, vendredi 17 janvier 2020, le secrétaire général de la Fédération, Houcine Boujarra.

Il a expliqué que l’initiative en question se base sur la résolution des différends entre un certain nombre d’étudiants et le conseil scientifique de l’institut Ibn Charaf, soulignant que le syndicat général de l’enseignement supérieur et la direction générale de l’enseignement supérieur sont parvenus à un accord le 9 janvier courant en vue de résoudre le désaccord entre les deux parties qui s’est déclenché depuis plus d’une année et avait résulté en une suspension des cours à plusieurs reprises.

L’initiative, soutenue par la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, vise à rouvrir la voie du dialogue entre les étudiants et leurs enseignants, et à mettre un terme aux divergences qui ont généré un climat tendu entre les deux parties.

“Le passage des examens était prévu à la date du 15 janvier courant”, a révélé Boujarra, précisant que “certains enseignants de l’Institut étaient toutefois résolus à défendre leur droit de porter plainte contre un certain nombre d’étudiants, tandis que ces derniers ont également tenu à résoudre certaines questions demeurées en suspens.

Boujarra a dans ce contexte affirmé que l’initiative vise à éviter le prolongement du retard et à épargner à toutes les parties, les perturbations pouvant survenir sur le calendrier.

Le syndicaliste a souligné que la fédération de l’enseignement supérieur, poursuivra ses efforts pour endiguer les problèmes qui se posent, afin de restaurer le climat de confiance entre les étudiants et les enseignants, et garantir le passage des examens dans les délais préalablement fixés, formulant l’espoir de réussir l’année universitaire en cours au sein de l’Institut Ibn Charaf.