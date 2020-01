Des avantages financiers ont été accordés par le biais du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Kébili, au profit de 193 agriculteurs, en application de la décision annoncée à l’issue de la visite, dans la région, effectuée le 4 août 2017 par une délégation du gouvernement, en vue de faire bénéficier, des ces avantages, les nouvelles exploitations privées créés autour des oasis publiques.

Financé par le Fonds du développement agricole, le Commissariat régional a approuvé 193 demandes sur les 550 demandes déposées dont 391 ont fait l’objet d’examen et de visites de terrain, indique Mohamed Karous, chef de l’arrondissement du financement et des avantages agricoles au CRDA de Kébili.

La superficie globale des agricoles privées créées dans le gouvernorat de Kébili a atteint plus de 26 500 ha répartis comme suit: les périmètres adjacents à l’oasis publique (3 750 ha), les oasis isolées (22 413 ha) et les grandes extensions, de plus de 30 ha par périmètre, réparties sur plusieurs délégations de la région (366 ha au total).