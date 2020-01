Plusieurs opérateurs économiques de 20 pays subsahariens et des représentants d’institutions internationales sont attendus à Tunis, les 4 et 5 février 2020, pour participer à la 3ème conférence internationale sur le financement de l’Investissement et le commerce en Afrique (FITA2020) ou “Financing Investment & Trade in Africa”.

Cette rencontre vise à créer un environnement propice aux échanges et un cadre de proximité favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs des secteurs publics et privés.

Il s’agit aussi d’une opportunité pour continuer à faire entendre la voix du secteur privé sur les thématiques de l’accompagnement financier en Afrique, les grands thèmes structurants pour les économies africaines, et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale (ZLECA).

L’accent sera également mis sur l’environnement des affaires, les stratégies de développement sectoriel, la transformation locale et l’industrialisation, ainsi que sur les moyens favorisant l’amélioration de la compétitivité.

Plusieurs thématiques seront abordées, durant les deux jours de la conférence: “rôle des assurances dans le développement du commerce interafricain”, “impact de la transition numérique sur l’économie Africaine”, “CEDEAO-COMESA : échanges avec la Tunisie et retour d’expériences” et “intégration économique et rôle de la ZLECA”.