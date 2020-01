“Thala mémoire de la Révolution”, c’est l’intitulé d’une exposition documentaire tenue, mardi, à la Maison des jeunes de Thala, à l’occasion du 9e anniversaire de la Révolution.

Réalisée par Helmi Chniti, frère du martyr Ghassen Chniti, l’exposition relate les principaux événements de la révolution à Thala qui s’étaient déclenchés, le 3 janvier 2011, faisant huit morts et 600 blessés.

A travers cette exposition, Helmi Chniti œuvre à perpétuer la mémoire des événements de Thala, à rendre hommage aux martyrs et à lutter contre les tentatives de dénigrer la réalité. Il cherche, également, à mettre la lumière sur les revendications des jeunes de Thala qui sont “restées lettres mortes”, selon ses termes.

La première partie de l’exposition, baptisée “Thala sous les objectifs de ses enfants”, présente 479 photographies illustrant les protestations des jeunes de la ville “contre l’injustice et la tyrannie”, durant le mois de janvier 2011, et leurs échos sur les autres régions.

Sous le titre “Thala à travers le regard des médias”, la deuxième partie de l’exposition comporte 303 articles de presse sur la révolte des jeunes de Thala et de Kasserine, les procès militaires des présumés assassins et les principales péripéties de ce mouvement, au cours des neuf dernières années.

En marge de cet événement, des familles des martyrs et blessés de la Révolution à Thala appellent, dans des témoignages à l’agence TAP, à réhabiliter les victimes, à publier la liste définitive des martyrs et à dévoiler les assassins de leurs enfants. Ils revendiquent le droit de leur délégation à l’emploi et au développement.