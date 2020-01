Une mission d’Hommes d’affaires tunisiens sera organisée à Nantes (France) pour des rencontres d’affaires B2B en marge du salon International “BIOGAZ EUROPE 2020” qui aura lieu du 29 au 30 Janvier 2020, annonce l’APII (Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation) sur son site électronique.

L’APII, en tant que membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise cette mission en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie des pays de la Loire, afin de permettre aux hommes d’affaires de présenter leurs innovations dans l’énergie verte.

Il s’agit également de favoriser les réseaux d’échanges d’affaires, de construire de nouveaux partenariats commerciaux et/ou technologiques avec de futurs clients, partenaires et fournisseurs, agriculteurs et professionnels de l’agroalimentaire, des déchets et de l’énergie ainsi que des industriels, fabricants ou fournisseurs d’installations, équipements et services de bioénergie, outre les développeurs de projets

Les entreprises et les hommes d’affaires désireux de participer à cette mission sont invités à s’inscrire à travers la plateforme de matchmaking Https://biogaz-europe-2020.b2match.io/ avant le 27 janvier 2020, précise l’APII.