Le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso, effectue une visite de travail en Tunisie, vendredi 10 janvier 2020.

Il est également président du Comité de haut niveau des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine sur la Libye.

Selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise est venu avec message du président du Congo, Denis Sassou N’Guesso, à son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Cette visite sera l’occasion d’examiner les moyens de promouvoir les relations de concertation et de coopération entre les deux pays amis et de les renforcer dans les différents domaines, souligne le communiqué.

L’accent sera également mis sur les efforts déployés aux niveaux régional et international pour trouver des solutions à la crise libyenne, rétablir le processus du règlement politique et éviter l’effusion de sang du peuple libyen frère tout en préservant l’unité et la souveraineté de la Libye, lit-on de même source.