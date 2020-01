La Confédération tunisienne des maires et la Fédération générale des municipalités relevant de l’UGTT ont signé, jeudi 9 janvier 2020, au siège de la municipalité de l’Ariana, un accord de partenariat et de coopération en vue de promouvoir l’action municipale, améliorer les conditions de travail et garantir les droits socioprofessionnels.

Selon le président de la Confédération et maire de Raoued, Adnane Bouassida, le document stipule, entre autres, l’amélioration de l’environnement du travail au sein des municipalités.

La coopération porte également sur la recherche des moyens de garantir l’efficacité de l’action municipale et de faire face aux obstacles rencontrés lors de l’exécution des décisions municipales et de l’application de la loi sur les contrevenants.

Pour sa part, le président de la Fédération générale des municipalités, Makram Amairia, exprime la volonté de la partie syndicale d’appuyer les efforts de la Confédération tunisienne des maires pour faire réussir le processus de gouvernance locale et garantir le bon déroulement de l’action municipale au service du citoyen.

Suite à la signature de l’accord de partenariat, les deux parties ont publié un communiqué conjoint soulignant “leur préoccupation face au blocage du processus du pouvoir local et l’absence de volonté réelle de la part du pouvoir central d’accorder aux municipalités les mécanismes nécessaires pour exercer pleinement leur pouvoir”.

Dans le même communiqué, la Confédération tunisienne des maires et la Fédération générale des municipalités appellent à préserver les municipalités des querelles partisanes et politiques.

Selon le même communiqué, elles invitent à entamer un dialogue national autour du rôle des collectivités locales dans le développement en plus d’accorder aux municipalités le droit de disposer d’une partie des biens fonciers domaniaux relevant de leurs communes, ainsi que des recettes de la vignette automobile et du TVA, pour développer leurs actions.