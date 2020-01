Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) ont signé à Tunis, jeudi 9 janvier 2020, un accord de coopération.

Paraphé par le ministre du Tourisme, René Trabelsi, et le président du SNJT, Néji Bghouri, ledit accord vise à perfectionner les compétences des journalistes tunisiens dans le domaine du journalisme de tourisme et dans les techniques nécessaires pour la réalisation d’enquêtes sur les activités et questions en rapport avec le tourisme et l’artisanat.

Il s’agit également d’encourager les journalistes tunisiens à produire des critiques du secteur, des enquêtes d’investigation ainsi que des programmes radiophoniques et télévisuels pour la promotion de différents volets du secteur touristique et de l’artisanat.

Trabelsi a souligné que le journalisme en Tunisie a joué un rôle important dans l’information de l’opinion publique, depuis la révolution de la liberté et de la dignité, indiquant que son département va soutenir davantage la liberté de l’information et participera, en vertu de cet accord, à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse (chaque 3 mai).

Il va ainsi octroyer 5 prix chaque année (d’une valeur de trois mille dinars chacun) aux meilleurs articles et productions journalistiques dans le domaine du tourisme.

Toujours en vertu de cet accord, “le ministère va coopérer avec le SNJT pour organiser des sessions de formation au profit des journalistes tunisiens dans les domaines du tourisme et de l’artisanat. Il s’engage également à faire participer un nombre de journalistes aux manifestions et festivals touristiques nationaux et internationaux”, a t-il précisé.

Et d’annoncer également, que son département va aménager un espace permanent dédié au tourisme culturel et meublé avec des produits de l’artisanat, au siège du SNJT. Ce dernier accueille, en effet, plusieurs délégations de journalistes étrangers et partant peut contribuer à la promotion des produits de l’artisanat.

Le ministre a encore annoncé, que son département va organiser des visites pour les journalistes dans les différentes régions touristiques et sites archéologiques dans tous les gouvernorats de la république, pour leurs permettre de s’informer sur leurs spécificités et les faire connaître dans leurs différents médias.

Cet accord prévoit encore, que le département du tourisme va présenter un appui, en coopération avec la fédération tunisienne des agences de voyages, aux journalistes pour leurs séjours dans les différents hôtels tunisiens et la location de bus touristiques.

De son côté, Bghouri a indiqué que le syndicat s’engage selon cet accord, à promouvoir la destination touristique tunisienne et l’image du pays à l’intérieur et à l’extérieur ainsi qu’à faire connaître le produit touristique classique et le tourisme alternatif et mettre en valeur l’artisanat dans les différentes régions du pays.