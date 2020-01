Slim Choura, proposé au poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est né le 27 juillet 1961 à Sfax. Il est titulaire d’un doctorat en génie mécanique de l’Université A&M du Texas aux Etats-Unis d’Amérique en décembre 1989.

Il occupait le poste de directeur général des études technologiques au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis mars 2019, après avoir été directeur général de la Coopération internationale de janvier 2013 jusqu’à février 2019. Il avait précédemment été nommé à la tête de l’Observatoire national des sciences et technologies entre septembre et décembre 2012.

Professeur d’enseignement supérieur à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax, Choura a également enseigné à l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Sfax en tant que professeur associé de 2004 à 2009, et en tant que professeur adjoint de 2000 à 2004.

Il a également enseigné de novembre 1994 à juin 1996 comme professeur associé au département de génie mécanique de l’Université “King Saud” à Riyad en Arabie Saoudite.

Le proposé au ministère de l’Enseignement supérieur a supervisé l’élaboration de la stratégie nationale 2019-2023 du réseau des instituts supérieurs d’études technologiques, ainsi que la mise en place d’un partenariat entre le réseau des instituts supérieurs d’études technologiques et le réseau canadien des facultés et instituts.

Slim Choura est membre de “American Society of Mechanical Engineers” (asme) depuis 1985 et membre de la Société scientifique tunisienne en Amérique du Nord (1982-1989).