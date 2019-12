L’œuvre du célèbre écrivain britannique de science-fiction, Arthur Charles Clarke ou Arthur C. Clarke (1917-2008) inaugurera la rentrée littéraire 2020 à la Maison du Roman à travers une conférence prévue le vendredi 3 janvier (15h) à la salle Béchir Kherayef.

Ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences intitulé “L’héritage de Servantes” qu’organise la Maison du roman. Il jettera la lumière sur un genre littéraire peu populaire en Tunisie, à travers la précieuse présence de l’écrivain tunisien Hedi Thabet, l’un des principaux écrivains de la scène littéraire tunisienne actuelle.

Après une précédente rencontre, en 2018, intitulée “mon expérience avec la science fiction”, Hedi Thabet est de retour à la Maison du roman pour aborder un thème qui lui est familier.

A l’image d’Arthur C. Clarke, cet auteur est connu pour son penchant pour la littéraire de l’imaginaire. Parmi ses publications, “Ghâr al-jinn” (La grotte du djinn) et “Jabal ‘Alliyyîn” (La montagne de ‘Alliyin), édités chez Cérès Editions, respectivement en 2001 et 2004. Son roman “Al-qkrunful lâ ya’îchu fi al-sahrâ” (Les œillets ne poussent pas dans le Sahara), paru en 2003, était le lauréat du Comar d’Or 2004.

Hedi Thabet, cet auteur qui est principalement d’expression arabe, abordera la littérature d’un grand écrivain de science fiction et éminent scientifique et inventeur anglais. Arthur C. Clarke, est un natif du 16 décembre 1917 au Royaume-Uni. Il a passé la majeure partie de sa vie au Sri Lanka, pays où il a vécu depuis les années 50 jusqu’à sa mort le 19 mars 2008.

Il a laissé une oeuvre colossale composée de livres de science-fiction en plus d’ouvrages de vulgarisation scientifique et de nouvelles autour de la conquête spatiale. Il était devenu célèbre grâce notamment à son roman de science fiction “2001: L’odyssée de l’espace” (1968), adapté de sa nouvelle “Les Sentinelles”.

Il s’agit d’un projet réalisé en partenariat avec le réalisateur américain Stanley Kubrick qui avait réalisé et produit un film éponyme de science fiction. Egalement sorti en 1968, “2001: L’odyssée de l’espace”, est un long-métrage co-scénarisé par ce duo britannico-américain qui s’est partiellement inspiré de la nouvelle “Les Sentinelles”.