Les dossiers de corruption financière et administrative ont constitué plus de 20% des dossiers reçus par l’INLUCC (Instance nationale de lutte contre la corruption) lesquels s’élèvent à plus de 8150 dossiers, selon des données présentées dans le rapport annuel de l’Instance pour l’année 2018.

L’INLUCC a reçu 1714 dossiers de corruption administrative et financière concernant respectivement les biens publics (383 dossiers), le secteur immobilier (338 dossiers), les marchés publics (257 dossiers), les crimes économiques et financiers (198 dossiers), la fiscalité (145 dossiers), la contrebande (84 dossiers), la douane (47 dossiers) et les transferts illégaux d’argent (32 dossiers).

Selon le rapport, présenté, samedi, lors d’une conférence de presse, des dossiers relatifs à la plupart des départements économiques ont été soumis à l’Instance dont ceux de l’Agriculture (488 dossiers), les Finances (452 dossiers), le Commerce (342 dossiers), l’Environnement (149 dossiers), l’Energie et les Mines (63 dossiers), l’Industrie (54 dossiers), les Technologies de la Communication (42 dossiers), l’Investissement et la Coopération internationale (12 dossiers) et le Tourisme (11 dossiers).

L’INLUCC a mené des enquêtes sur ces dossiers et soumis plusieurs d’entre eux à la justice après vérification de la présence de cas sérieux nécessitant la poursuites en justice de leurs auteurs.