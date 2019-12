La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi dans le vert. Le Tunindex a gagné 0,27% à hauteur de 7 053,02 points dans un volume total 5,671 MD.

Le titre UIB a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 1,156 MD de ses capitaux à 22,51 D avec une baisse de 0,13%.

Le titre SIAME s’est échangé à 4,03 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 5,77 % suivi de SIPHAT qui a augmenté de 3,65% à 4,82 D.

Le titre ALKIMIA a enregistré une hausse de 2,98 % à 47,89 D. Les titres TPR et SANIMED ont gagné respectivement 2,82% et 2,63% pour clôturer à 4,73 D et 1,95 D.

A la baisse, le titre ATL a chuté de 4,46% à 1,71 D, suivi de TAWASOL GROUP HOLDING qui s’est replié de 3,84 % à 0,25 D. Le titre HANNIBAL LEASE a baissé de 2,99% à 4,54 D.

Les titres MAGASIN GENERAL et TUNISIE LEASING ont enregistré un repli respectif de 2,97% et 2,96% à 29,01 D et 8,18 D.