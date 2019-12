Le Musée national du Bardo à Tunis accueillera, du 30 décembre 2019 au 08 janvier 2020, la Semaine de l’artisanat d’Iran, laquelle semaine sera marquée par la tenue d’une exposition où sont visibles des tableaux et des objets d’art qui incarnent le savoir-faire iranien en matière d’artisanat.

Les visiteurs pourront aussi apprécier une variété d’accessoires, de la tapisserie, des bijoux, de la céramique et autres objets artisanaux de ce pays d’Asie.

Dans une déclaration à la TAP, Fatma Nait Yghil, conservatrice du Musée du Bardo, a évoqué un événement qui s’inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle et le renforcement des relations culturelles entre la Tunisie et la république islamique d’Iran.

L’inauguration de la Semaine aura lieu en présence notamment du ministre des Affaires culturelles, des représentants de la partie iranienne et des dirigeants des diverses institutions partenaires.

La Semaine de l’artisanat d’Iran est organisée sous le patronage du ministère tunisien des Affaires culturelles et de l’ambassade d’Iran à Tunis, en partenariat avec l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) et l’Institut National du Patrimoine (INP).