La Cité des Sciences à Tunis (CST) a lancé auprès des associations scientifiques son deuxième appel à projets innovants “Medina Assos 2020”, au titre de l’année 2019, dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture scientifique auprès des différentes catégories de citoyens et son ouverture sur l’environnement social et universitaire.

Cet appel à projets est ouvert à toutes les associations scientifiques de toutes les disciplines: sciences exactes, sciences humaines et sociales, sciences de l’art et du design, technologies.

Le dernier délai de dépôt des dossiers a été fixé à vendredi 31 janvier 2020 alors que les résultats seront proclamées le 21 février 2019. la signature des conventions a été prévue au mois de mars 2020, selon un communiqué publié par la cité des sciences sur sa page officielle sur Facebook.

Parmi les conditions d’éligibilité figurent la création officielle de l’association scientifique depuis au moins une année avant la date de dépôt des projets tout en respectant les principes du décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, indique le communiqué, ajoutant que

le bureau exécutif de l’association doit présenter un taux d’encadrement (pourcentage de diplômés du supérieur) d’au moins 50%.

Par ailleurs, les associations porteuses de projets innovants doivent déposer des dossiers comportant un rapport d’activités des deux dernières années (2018 et 2019), un projet d’activités avec la CST pour l’année 2020 (un seul projet par association), avec une proposition d’au moins un événement de grande envergure telle qu’une journée nationale ou internationale, workshop, concours.. et une proposition d’au moins une activité scientifique innovante avec la CST et des documents administratifs.

A noter que la commission interne de sélection des projets de la CST est chargée d’évaluer les dossiers proposés par les soumissionnaires selon plusieurs critères d’évaluation.