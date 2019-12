La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi dans le vert. Le TUNINDEX a gagné 0,73% à hauteur de 7 041,13 points dans un volume total 12,817 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Mena Capital Parterns (MCP).

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 8,522 MD de ses capitaux à 11,80 D avec une baisse de 0,67%.

Le titre OFFICE PLAST s’est échangé à 2,76 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 5,74 % suivi de SOTEMAIL qui a augmenté de 4,24% à 2,70 D.

Le titre SITS a, quant à lui, réalisé une hausse de 3,92% à 2,12 D.

Les titres SIAME et ATTIJARI LEASING ont gagné respectivement 3,24 % et 2,96% pour clôturer à 3,82 D et 12,15 D.

A la baisse, le titre AMS a chuté de 3,03% à 0,64 D, suivi de BH ASSURANCES qui a baissé de 2,98% à 29,21 D. Le titre CIL s’est replié de 2,92% à 14,95 D.

Les titres TUNISIE LEASING et SIPHAT ont enregistré un replié respectif de 2,87% et 2,80% à 8,45 D et 4,51 D.