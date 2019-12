Le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale a annoncé, mercredi, que le Commissariat général au développement régional signera, mercredi, 9 accords de partenariat avec dix institutions publiques dont des banques, dans le cadre du programme de développement intégré.

Ces accords visent à renforcer l’accompagnement des promoteurs, indique un communiqué publié, mardi, par le ministère.

Le Commissariat général au développement régional signera un accord avec la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) et d’autres accords avec l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP), l’Office National de l’Artisanat tunisien (ONAT) ainsi que l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI).

D’autres accords seront également signés avec l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), l’Agence de la Vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA) et de l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP).

Les 24 gouvernorats avaient signé, en avril dernier, des contrats relevant du programme de développement intégré (troisième tranche), mobilisant une enveloppe de 1000 millions de dinars (MD). Ils permettront de créer environ 34 mille emplois.