La BIAT vient d’annoncer la publication de sa première note de conjoncture économique, un rendez-vous trimestriel. Cette publication s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la BIAT d’œuvrer pour être un contributeur de choix dans le débat public et dans la relance économique.

La note de conjoncture présentée lors de cette rencontre revient sur la situation économique nationale et internationale avec des analyses rétrospectives et comprend des focus thématiques et des case-studies instructifs. Les faits saillants de l’analyse de la conjoncture locale s’articulent autour de la croissance économique, de la politique monétaire, du système bancaire, de l’inflation et de la position extérieure. L’analyse montre qu’il existe des avancées sur certains volets et que des défis majeurs persistent pour l’année 2020.

« En tant qu’acteur de référence de la place, nous sommes engagés envers la Tunisie et nous multiplions les initiatives pour contribuer à la dynamisation du débat public en vue de relancer l’économie du pays », affirme Elyes Ben Rayana, membre du conseil d’administration de la BIAT.

– L’intégralité de la note est disponible Cliquez ici

– Il est également possible de consulter l’ensemble des notes de recherche économique publiées par la BIAT Cliquez ici

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.