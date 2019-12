“Le Hamman d’Or” (hammam eddhahab), roman de l’écrivain tunisien Mohammed Aissa Meddeb, figure parmi 16 titres de 9 pays arabes sur la “Longlist” du prestigieux prix international du roman arabe 2020 (International Prize for Arabic Fiction-IPAF).

Dévoilée mardi 17 courant, la Longlist 2019 du Booker du roman arabe inclue trois femmes et 13 hommes, dont la tranche d’âge se situe entre 34 et 75 ans. Le Maghreb arabe est largement représenté par 6 titres nominés dont quatre algériens. De la Syrie, 3 auteurs sont nominés, alors que l’Egypte et l’Irak cumulent 2 nominations, chacun.

La Tunisie se place dans la liste des pays pour lesquels est nominé un seul auteur, à savoir l’Arabie Saoudite, le Maroc, le Liban et la Libye.

L’auteur tunisien fait partie des neuf écrivains qui font leur entrée pour la première fois à la Long-list du Booker. “Le Hammam d’or” est publié en 2019 chez Meskiliani Editions, Liban.

Ce roman de 277 pages et 13 chapitres aborde l’histoire de la minorité juive installée depuis le 18 e siècle dans la médina de Tunis, à travers des témoignages recueillis sur deux ans.

Les romans dans la course pour la récompense de 50 mille dollars ont été sélectionnés parmi 128 candidatures de romans en arabe parus entre juillet 2018 et juin 2019.

La longlist a été retenue par un jury international dirigé par l’irakien Mohsin al-Musawi, critique littéraire et professeur de la littérature arabe classique et moderne et des études comparatives et culturelles à Colombia University (New York).

Les Romans ont été sélectionnés selon des critères scientifiques et littéraires par un jury composé du Libanais Pierre Abi Saab (critique, journaliste et cofondateur du journal al akhbar), l’Egyptienne Reem Magued (journaliste), l’Algérien Amine Zaoui (romancier d’expression arabe et française, professeur de la littérature comparée et de la pensée moderne à l’Université d’Alger). Viktoria Zarytovskaya, académicienne, chercheuse et traductrice russe, figure également dans le jury de la sélection.

Le comité fait état d’une sélection où “globalement, les écrivains abordent des questions importantes dans le Monde arabe d’aujourd’hui et reflètent la richesse du patrimoine et de l’histoire de la région”.

Les œuvres “montrent le destin de villes entières comme Alep, Alger et Rabat et le parcours individuels de gens qui essayent de survivre au milieu des guerres et du chaos”. Il décrit des romans couvrant “une large partie de l’histoire en région arabe, partant de la Libye ancienne et l’Asie centrale de l’époque médiévale, jusqu’au 19ème siècle en Egypte, le 20ème siècle en Syrie et l’histoire récente en Irak et en Algérie”.

Les six titres de la shortlist seront annoncés le 4 février 2020. Le Palmarès de la 13e édition sera annoncé dans le cadre d’une cérémonie officielle le 14 avril 2020, à Abu Dhabi, à la veille de la Foire internationale du Livre d’Abou Dhabi.

En plus des 50 mille dollars, les organisateurs offrent au lauréat les financements nécessaires pour la traduction en Anglais de son roman, sachant que les six romanciers inscrits dans la liste courte gagnent chacun un prix de 10 mille dollars.

Le prix est une récompense annuelle sponsorisée par le département de la Culture et du Tourisme, à Abou Dhabi. Il est organisé avec le soutien de la Fondation du prix booker “Booker prize Foundation”, basée à Londres.

Mohammed Aissa Meddeb est sur la voie de son compatriote l’universitaire et Docteur tunisien Chokri Mabkhout, lauréat du Prix international du Roman Arabe “Booker 2015” pour son roman “Ettaliani”, édité en 2014 chez “Dar Altanweer”.

Le romancier pourrait bien marquer encore une fois le nom de la Tunisie dans le registre des lauréats du Prix Booker, une distinction créée en 2007 en vue de promouvoir l’écriture romanesque arabe.