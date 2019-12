Tunis abrite un carnaval de marionnettes offert par des marionnettistes du monde entier réunis à l’occasion de la 2e édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC), session Samir Besbes, pour une fête de 8 jours dans le monde féerique de l’enfance.

Des troupes internationales de Marionnettes sont à l’affiche de cette édition des JAMC organisée du 17 au 24 décembre 2019, à la Cité de la Culture. Un programme varié composé de spectacles et performances sera interprété par des artistes représentant l’Algérie, la Belgique, le Canada, le Chili, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis d’Amérique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Iran, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume uni, la Russie, la Turquie et la Tunisie.

Le Canada est l’invité d’honneur de cette édition placée sous le slogan “La Marionnette au coeur de la vie”.

La cérémonie inaugurale a connu une grande affluence du public en cette fin d’année qui coïncidera avec les Vacances scolaires d’hiver. Une marionnette géante de 12 mètres qui incarne le personnage de “Arwa la Kairouanaise” a défilé, mardi, dans les grandes artères du Centre ville jusqu’à arriver l’entrée principale de la Cité de la culture, au grand bonheur des visiteurs.

Cette marionnette conçue par des marionnettistes tunisiens célèbre la mémoire d’Arwa la Kairouanaise et la lutte de la femme tunisienne pour l’abolition de la polygamie, entamée au 8e siècle avec cette figure emblématique de l’histoire tunisienne.

Les ” Big Dancers ” El Carromato d’Espagne ont ouvert le bal par une performance en plein air alors que ” Blind ” de Duda Paiva, spectacle des Pays-Bas, a été présenté au théâtre des régions.

Le Centre National des Arts de la Marionnette présente ses productions à travers des performances, expositions et spectacles qui ont lieu les divers espaces de la Cité de la Culture. La Tunisie présente “Les Cygnes” (60’), production du Centre National des Arts de la Marionnette et “La petite Dragonnette” (45’) de Walid Abdessalem, en plus de performances, “Le musicien de la Nuit” d’Ayed Maakel et “marionnette en Herbes”.

Les JAMC 2019 rendent un hommage à des créateurs tunisiens dans l’art de la marionnette, à l’instar de feu Samir Besbes ainsi que Mohamed Nouira et Ayed Maakel.

Des workshops animés par des artistes de renommé internationale auront lieu du 18 au 23 décembre dans les divers studios de la Cité autour de thèmes comme l’exploration en théâtre d’animation, la Construction marionnette et le Théâtre d’ombre.

Les représentations réparties entre arts de la marionnette, théâtre et Cinéma débutent quotidiennement à partir de 10h. Les spectacles et performances continuent aujourd’hui sur la place des théâtres, avec “Star Boy” de Manintasca (Italie) et “Fantasmas Variadas” de Cagri Yilmaz (Turquie)

“The fisherman and the golden fish” de Ronny Aelbrecht (Belgique) est prévu 16h au Théâtre des jeunes créateurs et “Chimpanzee” de Nick Lehane (Etats-Unis) à 19h au Théâtre des régions.