Le coup d’envoi du championnat d’Afrique de planches à voile “BIC Techno 293” a été donné lundi 16 décembre à Djerba et se poursuivra jusqu’au 22 courant, avec la participation d’une quarantaine de véliplanchistes tunisiens, algériens, libyens et égyptiens.

Les participants sont engagés dans les catégories de -15 ans, -17 ans, -19 ans et open (+19 ans) et concourront pendant 12 manches à raison de trois manches par jour, selon Abdelkérim Derouiche, président de la Fédération tunisienne de voile.

Le dirigeant tunisien avait indiqué, lors d’une conférence de presse tenue la semaine dernière, que la Tunisie sera représentée par 15 participants (10 de la sélection nationale et 5 représentants de clubs) qui profiteront de cette occasion pour préparer les prochaines échéances.

Le commissaire régional du tourisme à Médenine, Hachem Mahouachi, a estimé, de son côté, que ce genre de manifestations sportives est capable de booster le tourisme sportif durant la basse saison, et de donner une bonne image sur le pays et sur ses capacités en matière de sécurité et d’infrastructures.