La STAFIM a récemment organisé, à Hammamet, la 2ème édition de son séminaire Aftermarket en faveur de son réseau, présidé par Taoufik Dkhil, directeur dervices et pièces et co-gérant STAFIM GROS sous un climat technique et business.

Cette convention technique devient un rituel qui s’inscrit dans une vision à long terme et un programme annuel établi.

À destination des Conseillers Experts Techniques et des Conseillers Commerciaux de services, ce séminaire avait pour objectif la montée en compétence technique et la standardisation du métier AFTERMARKET.

Au cours de ce séminaire, une plénière axée sur la Plan Push to Pass a été présentée aux participants avec une vision de qualité de service globale “Quality drivers Business“ pour renforcer la satisfaction des clients.

Une intervention a été abordée sur les nouvelles technologies et innovations métiers ainsi qu’une présentation sur les véhicules électriques et hybrides.

Plusieurs workshops ont été animés par des Responsables de la Direction Services et Pièces de la STAFIM sous les thèmes Formation, Garantie, Efficience et Détection, Business, Méthodes APV et Qualité.

Les exigences et la stratégie de la Marque Aftermarket ont été également traitées lors de ce séminaire avec l’ambition de répondre aux besoins et attentes de tous les clients après-vente dans l’ensemble du réseau quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque et l’âge de leur véhicule.

«Notre vision est de mettre le client au cœur de nos préoccupations en assurant une qualité de services irréprochable, un coût maitrisé de la prestation, un délai court et fiable. En front office ou en back office le parcours client doit être standardisé pour une meilleure prise en charge client».

Deux acteurs majeurs s’imposent, le conseiller Commercial Service qui doit jouer un rôle déterminant dans cet enjeu à la fois technique et commercial aussi le conseiller expert technique doit assurer l’efficience et l’efficacité attendue.

Le Directeur Aftermarket a fini par remercier les membres partenaires de son réseau pour les efforts importants réalisés en matière de qualité de service et de satisfaction client, grâce auquel PEUGEOT Tunisie a été élu Meilleur Service Après-vente et a remporté le Volant d’or deux années de suite.