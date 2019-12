Le management de la STB a convié au monde de la finance et des journalistes à une réception pour fêter l’obtention de l’agrément par la banque de la solution Swift GPI –pour Global payment innovation.

Et comme il se doit, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, respectivement Ridha Chalghoum et Marouane Abassi, étaient de la partie, aux côtés du DG de la banque, Lotfi Debbabi, et de la présidente du Conseil d’administration, Néjia Gharbi.

La SBT Bank devient ainsi la première banque Swift GPI en Afrique du Nord. Il s’agit d’une technologie blockchain qui permet à une banque d’offrir aux entreprises un service de paiement à l’international. Et ce, dans le respect de trois aspects : rapidité (de l’opération pour le client), transparence (des commissions prélevées par la banque) et traçabilité (des transactions).

Et comme l’on pouvait imaginer, Lotfi Debbabi, le directeur général, n’était pas peu fier de déclarer devant l’assistance combien le projet d’innovation de la STB était un esprit au sein de tous les employés de la SBT. Car pour lui, «l’innovation n’est pas un produit qui se crée ou s’achète, mais un état d’esprit », dira-t-il en substance.

Pour ce faire, il est indispensable d’opérer une rupture avec le passé, et imaginer des nouvelles méthodes de travail, mettre en place une nouvelle culture, etc., en vue d’améliorer la qualité de service à la clientèle, plaide le DG de la STB. Et c’est dans cette logique que la banque a fait appel aux jeunes compétences tunisiennes (environ 45% du personnel).

Revenant à la solution Swift GPI, M. Debbabi assure que cet outil permet de suivre les opérations de virement et révolutionne ce type de transactions. Et de ce fait, il dira que «… nous sommes heureux d’être la première banque Swift GPI en Afrique du Nord…».