Les liquidités et équivalents de liquidités de la STB Bank, ont enregistré une croissance de 73,2%, au premier semestre de 2024, pour atteindre -352,3 millions de dinars (MD), à fin juin 2024, contre -1313,5 Millions de dinars, à fin juin 2023.

En effet, le déficit des flux des liquidités a régressé de 698 millions de dinars au cours de la période juin 2023/juin 2024, selon les états financiers intermédiaires de banque arrêtés, au 30 juin 2024, et le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes, publiés sur le portail du Conseil du Marché Financier (CMF).

Le ratio de liquidités de la banque a enregistré une légère amélioration de 311,30%, contre un ratio de liquidité de 100% à respecter durant l’année 2024, d’après les dispositions de la circulaire BCT n°2014-14 du 10 novembre 2014.

Les Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation ont atteint 625,8 MD à fin juin 2024, contre 73,7 MD, une année auparavant, selon la même source.

Les documents ont révélé la volonté de la banque à développer l’économie et à impulser son financement qui se traduit par des créances sur la clientèle de 10118,6 MD, tandis que Les créances sur les entités publiques dont le total des engagements a passé de 1886,8 au 31 décembre 2023 à 1941,9 MD, au 30 juin 2024, d’après le rapport du commissariat aux comptes.

La valeur du portefeuille titres d’investissement (emprunts, Bons de trésor…) s’est élevée à 2640,4 MD, au 30 juin 2024, contre 1640,7 MD, à fin juin 2023.

Les Dépôts et avoirs de la clientèle ont atteint 10631,1 MD à fin juin 2024, contre 9682,8 MD, à fin juin 2023, permettant ainsi à la banque de faire l’équilibre entre les ressources financières et les financements accordés, compte tenu des normes et législations en vigueur dans les domaines de la gestion risque et de préservation des capitaux propres qui ont atteint 1215,7 MD , contre 1192,1 soit une augmentation de 1,2%.

Les Dotations aux provisions pour risques et charges ont atteint 114,6 MD, au premier semestre de 2024, et le solde du poste « Garanties reçues » s’élevé au 30 juin 2024 à 2821,931 MD. Le produit net bancaire a atteint 315,9 MD, au 30 juin 2024, tandis que le résultat d’exploitation est estimé à environ 25,3MD.

La Banque a réalisé, à fin juin 2024, un résultat net de l’exercice de 14,4MD, compte tenu du remboursement des impôts sur les bénéfices.